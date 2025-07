Brasil x Paraguai: confira possíveis times e onde assistir ao vivo

Pela quarta rodada da fase de grupos da Copa América Feminina, a Seleção Brasileira encara o Paraguai nesta terça-feira (22). A Canarinho busca manter a ponta do Grupo B e manter a invencibilidade na partida que acontece às 21h (de Brasília), no Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador, com transmissão de TV Brasil e SporTV.

O Brasil lidera a Chave B, com seis pontos e a vaga ao mata-mata encaminha. A campanha começou com uma vitória por 2 a 0 contra a Venezuela, e na segunda rodada o resultado foi uma goleada por 6 a 0 frente à Bolívia.

Pelo lado das adversárias, a campanha é instável. No primeiro compromisso, as paraguaias também golearam a Bolívia, por 4 a 0, mas acabaram derrotadas no segundo compromisso, contra a Colômbia, por 4 a 1. Com três pontos, a seleção ocupa o quarto lugar do grupo, fora da zona de classificação.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 22 de julho, às 21h (de Brasília).

- Local: Estádio Gonzalo Pozo Ripalda, em Quito, no Equador

- Onde assistir: TV Brasil (TV aberta) e SporTV (TV fechada)

Prováveis escalações:

Paraguai: Belotto; Maria Martínez, Bogarin e Ojeda; Barreto, Godoy, Aguilera e Arrieta; Chamorro, Cindy Ramos e Martinez Ovando.

Técnico: Fábio Fukumoto.

Brasil: Lorena; Antonia, Isa Haas, Fe Palermo; Mariza (Gabi Portilho), Angelina, Duda, Yasmim; Marta, Kerolin (Amanda Gutierres) e Gio (Luany).

Técnico: Arthur Elias.

