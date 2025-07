Arsenal acerta contratação do atacante Gyökeres, do Sporting

O Arsenal-ING acertou a contratação do atacante Viktor Gyökeres, do Sporting-POR. O sueco demonstrou desejo de ser negociado da equipe portuguesa, não participou dos treinamentos de pré-temporada e foi liberado das atividades do clube. Ele chega à equipe londrina por 63,5 milhões de euros (cerca de R$ 415 milhões) em taxa fixa, com acréscimo de 10 milhões de euros em bônus.

A informação foi divulgada primeiramente pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em negociações do mercado europeu. O contrato de Gyökeres com o Arsenal terá validade de cinco anos, até junho de 2030.

LEIA TAMBÉM:

Presidente do Corinthians não pensa em demitir Dorival: ''Está prestigiado''

A negociação durou pouco mais de um mês. O time inglês chegou a receber negativas do Sporting em relação aos valores, mas conseguiu chegar a um acordo. Além da equipe londrina, o Manchester United-ING também demonstrava interesse na contratação do atacante.

Aos 27 anos, Gyökeres se tornou um dos principais alvos da janela de transferências europeia pelo desempenho nas últimas duas temporadas. Ele encerrou 2024/25 como vice-artilheiro do continente, atrás apenas de Mbappé, de acordo com o ranking da UEFA - que atribui peso menor ao Campeonato Português. Somando clube e seleção, marcou 63 gols em 58 jogos na última temporada. No total dos últimos dois anos, balançou as redes 109 vezes.

Com a chegada do atacante, o Arsenal espera dar o passo final em seu processo de reconstrução e voltar a conquistar um título de grande expressão. O clube não vence o Campeonato Inglês desde 2003/04 e terminou como vice nas últimas três edições. Apesar disso, levantou a taça da Supercopa da Inglaterra no início da temporada 2023/24.

LEIA MAIS:

Bortoleto faz elogios e vê Verstappen no mesmo patamar que Senna: ''Melhor de todos os tempos''