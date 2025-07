Presidente do Corinthians não pensa em demitir Dorival: 'Está prestigiado'

Presidente interino do Corinthians desde o afastamento de Augusto Melo, Osmar Stábile não vê uma possível demissão de Dorival Júnior como a solução para o momento ruim do Corinthians. A pressão aumentou após a derrota por 2 a 0 em clássico com o São Paulo, no sábado.

"Não pensamos em mudança neste momento. Confiamos no trabalho do Dorival e de todo o departamento de futebol", disse em breve contato com o Estadão. "Ele está prestigiado e nós vamos deixá-lo fazer o trabalho dele."

De acordo com o dirigente, o treinador tem a confiança do elenco e da diretoria, ao menos por enquanto. Stábile evita, contudo, fazer projeções a longo prazo.

"Agora, até quando ele vai ficar no cargo? Ninguém sabe, vai depender do andamento de tudo. Assim como o trabalho de qualquer outra pessoa. Os jogadores confiam nele (Dorival)", completou.

A relação com o elenco é uma preocupação de parte da torcida por causa de comportamentos recentes do atacante Memphis Depay. Após enviar notificação à diretoria para cobrar valores devidos pelo clube e faltar a treino sem explicações, não voltou do vestiário ao ser substituído no intervalo da derrota para o São Paulo.

"O Memphis fez o 'fechamento' normal como faz sempre. Ele recebeu a todos lá no vestiário", diz Stábile sobre os comentários de que a postura do jogador ao fim da partida teria incomodado os demais companheiros.

O Corinthians tem apenas uma vitória nas últimas sete partidas. Sob o comando de Dorival Júnior, tem seis triunfos, quatro empates e quatro derrotas, o que corresponde a um aproveitamento de 52,3%. Nos próximos dias, o time alvinegro enfrenta o líder Cruzeiro, o Botafogo e o rival Palmeiras, este último pela rodada de ida das oitavas da Copa do Brasil.