Equipe do Hospital da Mulher em São Bernardo cria órtese personalizada para bebê prematura

A equipe multidisciplinar do Hospital da Mulher de São Bernardo desenvolveu uma órtese personalizada para possibilitar que a pequena Lívia Agostinho de Melo ficasse em pé pela primeira vez. O momento, considerado um marco no desenvolvimento da criança, foi celebrado com emoção por pais e profissionais da unidade.

Lívia nasceu na própria maternidade com apenas 25 semanas de gestação, pesando 850 gramas. Desde então, permanece internada sob cuidados contínuos. Hoje, com 1 ano e 6 meses de vida, enfrenta desafios como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, além de depender de traqueostomia – tubo inserido no pescoço para ajudar na respiração – e gastrostomia, que permite a alimentação diretamente pelo estômago.

A iniciativa da órtese partiu das equipes de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do hospital, com o objetivo de ampliar os estímulos motores e proporcionar mais qualidade de vida à menina. O dispositivo foi desenvolvido sob medida, respeitando as limitações físicas da criança, mas permitindo avanços significativos em sua autonomia funcional.

“O simples ato de ficar em pé é um marco no desenvolvimento infantil. Ele favorece a formação adequada do quadril, melhora o tônus muscular, estimula os sistemas respiratório, digestivo e urinário e, principalmente, proporciona uma nova perspectiva visual e social do ambiente, fundamental para o desenvolvimento cognitivo e emocional”, destacou Vivian Taciana Simioni Santana, coordenadora das equipes de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.

Segundo a terapeuta ocupacional Rafaela Souza Marques, a órtese abre caminho para que Lívia explore o brincar de novas formas. “Já vemos resultados como o aumento do controle de tronco, maior apoio nas mãozinhas e o gesto espontâneo de alcançar objetos”, afirmou.

A fisioterapeuta Bruna Ezequiel Gaspara ressaltou a importância da participação dos pais no processo terapêutico. “O cuidado diário é compartilhado com os pais, que acompanham cada evolução de perto, participando ativamente das conquistas da filha”, afirmou.

Os pais de Lívia, Patrícia Ferreira Melo e Adilio Agostinho Bezerra, são surdos. Para garantir uma comunicação efetiva com os profissionais, eles contam com apoio de intérpretes e do aplicativo SBC em Libras, que facilita a troca de informações com a equipe de saúde.