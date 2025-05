Hospital da Mulher de São Bernardo ganha ala reformada com 22 novos leitos

O Hospital da Mulher de São Bernardo ganhou nesta quarta-feira (30) uma nova ala com 11 apartamentos e 22 leitos de enfermaria, em investimento total de R$ 3,8 milhões, sendo R$ 2,8 milhões do tesouro municipal e R$ 1 milhão de emenda parlamentar da deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

O local estava desativado desde a abertura do hospital por falta de infraestrutura e equipamentos e o prefeito Marcelo Lima (Podemos), durante uma visita feita em janeiro, anunciou que reativaria o espaço, que ganhou ainda uma sala com mamógrafo.

“Tenho muito orgulho de poder ampliar o atendimento do Hospital da Mulher para trazer mais dignidade na saúde, passar aquela fase ruim de ser um hospital que as mulheres tinham resistência para vir. Agora é um hospital para valer e uma cidade para frente”, pontuou o prefeito durante a inauguração simbólica dos leitos e homenagem aos profissionais que trabalham na unidade.

A nova ala precisou passar por reforma no teto, troca de janelas e instalação de mobiliário novo para atender às necessidades dos pacientes. Com a ampliação do local, cresce também a capacidade de atendimento cirúrgico do local.

A inauguração do espaço foi feita em uma data especial, o Dia Nacional da Mulher e, com isso, o Hospital da Mulher de São Bernardo passa a operar com 100% de sua capacidade.

A secretária-adjunta de Saúde, Fernanda Penatti, também prestou homenagens aos profissionais da saúde. “Sem esse time a gente não conseguiria aplicar aquilo que o prefeito e o secretário de Saúde sonham para o município”, completou.

Fernanda lembrou que São Bernardo foi pioneira ao ampliar a faixa etária para realização exames de mamografia de rastreio da faixa de 50 a 69 anos para 40 a 74 anos.

A deputada Ana Carolina exaltou o trabalho da administração. “Estar hoje (ontem) no Hospital da Mulher, com toda a equipe da saúde de São Bernardo, reforça, prefeito, não só o seu comprometimento, mas o engajamento de toda a equipe, o seu trabalho como líder em ações que, de fato, transformam a vida das pessoas aqui na cidade”, disse.