'Ele morreu porque queria ser livre', diz irmão de jovem envenenado pelo padrasto em São Bernardo

Marco Junior, 34 anos, irmão mais velho de Lucas da Silva Santos, 19, desabafou durante o velório do jovem que morreu no último domingo (20), após oito dias internado no Hospital de Urgência de São Bernardo. “É revoltante, não existe um motivo para a morte dele. Ele morreu porque queria ser livre, ter a independência dele, a casa dele. Foi por esses motivos que a vida do meu irmão foi interrompida no momento que mais ia desfrutar”, lamentou.

A despedida acontece na manhã desta terça-feira (22), no Cemitério do Carminha, no bairro dos Casas. Segundo a polícia, Lucas foi envenenado dentro de casa, ao comer um bolinho de mandioca entregue pelo padrasto, Admilson Ferreira dos Santos, 52, que está preso desde o dia 16. A vítima sofreu uma parada cardiorrespiratória cerca de 20 minutos após ingerir o alimento e teve a morte encefálica confirmada no domingo. A família autorizou a doação dos rins e das córneas.

A dor da perda também foi expressa pela tia da vítima, Cláudia Pereira dos Santos Daliessi, de 43 anos. “É uma dor muito grande, é inacreditável. O Edmilson está na cadeia, e eu não sei por que ele fez isso, é uma coisa de monstro. A ficha caiu hoje. Ver meu sobrinho e saber que ele destruiu a vida dele, a minha, a vida da família... É muito complicado. Uma dor enorme.”

LEIA TAMBÉM:

Marco, o irmão mais velho, disse ter escutado um áudio da confissão do padrasto e relatou o conteúdo com indignação. “Ele foi tão ardiloso a ponto de colocar um doce em cima do bolinho e dizer: ‘toma, come’. Muita gente fala que espera que ele morra. Eu, não. Espero que ele viva muitos anos e pague a cada dia. Eu não vejo remorso e nem arrependimento. Ele é um monstro.”

No depoimento, Admilson afirmou que misturou chumbinho no creme de leite usado na receita e que toda a família teria consumido o alimento. Ele também alegou que pediu à esposa, Rosemeire da Silva, mãe de Lucas, que comprasse o veneno. A Polícia Civil apura se ela poderá ser responsabilizada por omissão, especialmente diante da suspeita de abuso sexual que já havia sido levantada contra o padrasto.

A investigação está a cargo do 8º Distrito Policial de São Bernardo.