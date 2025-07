Nova área da Disney celebra clássicos da animação em Orlando

O universo mágico das animações da Disney ganhará um novo espaço encantador a partir de 2026. A companhia anunciou a chegada da área "The Walt Disney Studios" ao parque Disney’s Hollywood Studios, em Orlando (EUA), que promete encantar fãs de todas as idades ao homenagear os clássicos do estúdio e seus personagens mais amados.



A principal novidade será a atração “The Magic of Disney Animation”, que ocupará o edifício atualmente dedicado à Star Wars: Launch Bay. Inspirada no estúdio original da Disney em Burbank, Califórnia, e no premiado curta-metragem Once Upon a Studio, a atração transportará os visitantes para um cenário onde os personagens ganham vida quando os animadores saem de cena — criando uma experiência lúdica e nostálgica.



Entre as áreas interativas previstas estão a Galeria de Produção, onde retratos ganham vida como no curta, e a Sala de Projeção, com exibição de um novo filme para toda a família. Haverá ainda oficinas para aprender a desenhar personagens e encontros presenciais com figuras icônicas da Disney.



Para as famílias com crianças pequenas, o destaque será o "Drawn to Wonderland", um playground coberto inspirado no mundo de Alice no País das Maravilhas, com design baseado nas ilustrações da lendária artista Mary Blair. O espaço trará flores musicais, uma miniatura da festa do chá maluca e áreas de exploração inspiradas na floresta Tulgey.



A transformação se estenderá também ao lado externo do complexo, com um novo pátio arborizado e cheio de surpresas, ideal para pausas durante o passeio. Fachadas do Animation Courtyard também serão redesenhadas com inspiração em prédios históricos de Burbank.



Em preparação para as mudanças, as atrações Animation Courtyard, Star Wars: Launch Bay e Disney Junior Play and Dance! serão desativadas a partir de 25 de setembro de 2025. Enquanto isso, os visitantes continuarão a aproveitar o novo show "The Little Mermaid – A Musical Adventure" e o espaço Walt Disney Presents.



A Disney promete revelar mais detalhes sobre personagens, atrações e experiências que farão parte do The Walt Disney Studios nos próximos meses. Para os fãs da magia da animação, o futuro do Hollywood Studios será uma viagem inesquecível pelos bastidores da imaginação.