Acidente entre caminhão e moto deixa um morto e complica o trânsito em Mauá

Um acidente fatal envolvendo uma motocicleta e um caminhão interditou parcialmente a Avenida Papa João XXIII, em Mauá, na manhã desta terça-feira (22). A colisão ocorreu na pista expressa, no sentido Anchieta, nas proximidades do 30º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Vila Noêmia.

O motociclista, que não teve a identidade divulgada, morreu no local antes da chegada do socorro. Equipes da perícia foram acionadas, e o trecho segue isolado para os trabalhos técnicos e remoção do corpo.



De acordo com a Prefeitura de Mauá, duas faixas da via estão bloqueadas, o que causa lentidão no trânsito. Motoristas que seguem em direção à Rodovia Anchieta devem evitar a região e utilizar rotas alternativas até a liberação completa da via.