Homem bêbado incendeia casa da mãe em São Caetano

Um homem de 46 anos foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (22) após atear fogo na casa onde mora com a mãe, de 82 anos, na Rua Castro Alves, no bairro Cerâmica, em São Caetano. Segundo a Polícia Militar, o incêndio ocorreu após uma discussão entre os dois — motivada, conforme relatos colhidos no local, pelo consumo de bebida alcoólica.



O caso aconteceu por volta das 2h da manhã. A mãe conseguiu sair da residência a tempo e acionou o Corpo de Bombeiros, que mobilizou quatro viaturas para controlar as chamas. O fogo atingiu dois cômodos e foi rapidamente contido. Não houve feridos.



De acordo com vizinhos ouvidos pela reportagem do Diário, o homem tem problemas com álcool e mantinha um relacionamento conturbado com a mãe. "Vivia xingando ela", relatou uma moradora da rua, que teve parte da casa atingida também pelas chamas.



Ainda segundo a vizinha, o comportamento agressivo do suspeito já causava preocupação na vizinhança. Ela informou que o homem já apontou a faca para outro rapaz na rua e brigou com funcionários de uma pizzaria na região.

O suspeito, que apresentava sinais de embriaguez e inalou fumaça, foi socorrido à UPA da cidade, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Na sequência, foi conduzido à Delegacia Sede de São Caetano e permaneceu à disposição da Justiça.



A Polícia Civil investiga as circunstâncias do incêndio.