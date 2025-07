Grande ABC tem sol e clima ameno nesta terça-feira (22)

A terça-feira (22) será de tempo firme e temperaturas amenas em todas as cidades do Grande ABC, segundo a previsão do Climatempo. O dia deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, mas sem expectativa de chuva. À noite, o céu permanece limpo ou com poucas nuvens.



LEIA MAIS: Anchieta registra tráfego lento no acesso à Capital; veja pontos

Em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, os termômetros devem variar entre 14°C de mínima e 24°C a 25°C de máxima, com sensação de clima agradável ao longo do dia.



Já nas cidades mais altas da região, como Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o friozinho da manhã será um pouco mais intenso, com mínima de 13°C e máxima prevista de 23°C. Nessas áreas, a noite também deve ser de céu limpo ou com poucas nuvens.



O tempo estável deve se manter ao longo da semana, com variações leves de temperatura.

LEIA MAIS: Faria Lima tem lentidão; veja vias livres em São Bernardo