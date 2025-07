Faria Lima tem lentidão; veja vias livres em São Bernardo

A maioria das principais vias de São Bernardo apresenta trânsito normal na manhã desta terça-feira (22), segundo boletim divulgado às 9h50 pela Prefeitura.



Entre as avenidas com tráfego fluindo bem estão: Lucas Nogueira Garcez, Piraporinha, Kennedy, Corredor ABD, Lions, Galvão Bueno, Maria Servidei Demarchi, Newton Monteiro de Andrade (Corredor Leste-Oeste), Dr. Rudge Ramos, Taboão, Senador Vergueiro, Estrada dos Alvarengas, João Firmino e Caminho do Mar.



A única via com registro de trânsito intenso é a Avenida Brigadeiro Faria Lima, nas proximidades do Paço Municipal. Como alternativas, os motoristas podem utilizar a Rua Jurubatuba ou as avenidas Rotary e Pery Ronchetti.

Relatório de trânsito:



Fluindo normalmente:



- Av. Lucas Nogueira Garcez/Av. Piraporinha



- Av. Kennedy



- Av. Corredor ABD/Av. Lions



- Estr. Galvão Bueno/Av. Maria Servidei Demarchi



- Av. Newton M. de Andrade (Corredor Leste-Oeste)



- Av. Dr. Rudge Ramos/Av. do Taboão



- Av. Senador Vergueiro



- Estrada dos Alvarengas/Av. João Firmino



- Av. Caminho do Mar



Trânsito intenso:



- Av. Brig. Faria Lima/Paço Municipal

(alternativa: R. Jurubatuba)

(alternativa: Av. Rotary/Av. Pery Ronchetti)