Veja a charge do Diário para o dia 22 de julho de 2025

O Grande ABC obteve superávit comercial de US$ 150 milhões (R$ 828 milhões, na cotação dessa segunda, 21) nas transações com os Estados Unidos em 2024. Foram exportados US$ 750 milhões (R$ 4,14 bilhões) e importados US$ 600 milhões (R$ 3,31 bilhões) no período. O total enviado ao país norte-americano representa 13,4% dos US$ 5 bilhões (R$ 27,6 bilhões) que a região destinou para todo o planeta no ano passado. Esses dados dão a dimensão de como a região pode ser afetada caso se confirme a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto, conforme foi anunciado por Donald Trump.

