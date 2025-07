Santo André terá audiência pública da Alesp sobre Orçamento estadual para 2026

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) definiu o calendário com as datas e os locais das audiências públicas que vão debater o Orçamento estadual para 2026 e Santo André será a única cidade do Grande ABC a sediar uma das reuniões. No dia 3 de outubro, os andreenses poderão dar sugestões para a elaboração do orçamento do próximo ano.

As audiências públicas, realizadas pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, são espaços de diálogo, em que as demandas regionais são colhidas, sistematizadas e levadas como propostas para serem debatidas e incorporadas na LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026.

“É um momento único para população, lideranças, prefeitos, vereadores, e sociedade civil organizada discutirem o orçamento do Estado de São Paulo. Cada cidade e região tem a sua particularidade. Então, ouvindo a população lá na ponta, conseguimos planejar e elaborar um orçamento melhor, mais bem distribuído e mais humano”, afirmou o deputado Gilmaci Santos (Republicanos), presidente da Comissão.

Em 2024, o grupo conseguiu a liberação de emendas de até R$ 2 milhões para cidades e regiões que receberam as audiências.