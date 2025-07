'Uma Sexta -Feira Mais Louca Ainda' começa a contagem regressiva para o retorno de uma dupla icônica aos cinemas

Lançado nos cinemas americanos em agosto de 2003, Sexta-Feira Muito Louca apresentou ao mundo as personagens Tess e Anna Colman, interpretadas respectivamente pelas atrizes Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. A história sobre mãe e filha com personalidades e gostos opostos, que acabam trocando de corpo por acidente, logo se tornou a favorita do público. Desde então, o filme conquistou fãs de todas as idades, que ainda se divertem com as reviravoltas da trama e se emocionam com a poderosa mensagem sobre o que significa se colocar (literalmente) no lugar do outro para compreendê-lo de verdade.

Ao longo dos anos, com a ascensão das redes sociais, Sexta-Feira Muito Louca também se tornou um fenômeno cultural, com sua estética Y2K (estética dos anos 2000), a banda fictícia Pink Slip e momentos da história que renderam memes hilários.

Após anos de pedidos, o desejo dos fãs virou realidade: Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda está (quase) entre nós. O novo filme traz Tess e Anna anos após aquela inesquecível crise de identidade. A dupla se vê envolvida em um novo caos que, assim como no primeiro filme, chega em um momento completamente inoportuno: durante a contagem repressiva para o tão esperado casamento de Anna.

Em Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, os fãs não só se divertirão com a volta de Tess e Anna, como também reencontrarão outros rostos familiares. Entre eles estão os atores Chad Michael Murray, que volta a interpretar Jake, o namorado de Anna na época da escola; Mark Harmon, que é Ryan, o então noivo de Tess; e a atriz Rosalind Chao, que volta a dar vida a Pei Pei, a gerente do restaurante chinês onde o caos começou no primeiro filme.

Mas em Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, a troca de corpos não afeta apenas Tess e Anna, mas também envolve a filha de Anna, Harper (Julia Butters), e Lily (Sophia Hammons), a filha do noivo de Anna. Agora, como se não bastassem os desafios de unir duas famílias, o caos místico recarregado prepara o cenário para inúmeras reviravoltas que prometem ser “mais loucas ainda”. Junto ao quarteto principal, e aos personagens originais que retornam, novos nomes brilham o elenco, como Manny Jacinto (Eric), Vanessa Bayer (Madame Jen) e Maitreyi Ramakrishnan (Ella), entre outros.

A nova versão de Take Me Away, a icônica canção interpretada pela banda fictícia “Pink Slip”, já está disponível no Spotify, Apple, iTunes, Amazon Music, Pandora e YouTube Music.

Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda estreia em 7 de agosto nos cinemas. Confira o trailer neste link.

