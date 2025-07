Disney e Pixar apresentam trailer de 'Cara de Um, Focinho de Outro'

A próxima animação de comédia e recheada de ação da Disney e Pixar, Cara de Um, Focinho de Outro, revelou um novo trailer esta manhã, apresentando aos espectadores a jovem amante dos animais chamada Mabel, que aproveita a oportunidade, ou melhor, salta na oportunidade de experimentar uma nova tecnologia que lhe permite se comunicar com os animais de uma maneira nova e empolgante.

Daniel Chong, da Pixar, é responsável pela direção do filme que chega aos cinemas em março de 2026. Em Cara de Um, Focinho de Outro, a pergunta que respondemos é: ‘E se pudéssemos entender e nos comunicar com o mundo animal?’”, diz Chong. “Nossa personagem principal, Mabel, descobre o reino animal como um animal, o que pode ser estranho e, muitas vezes, hilário. Mabel, disfarçada no mundo animal, nos leva a uma aventura eletrizante com toda a emoção que se espera de um clássico da Pixar. Vai ser muito divertido assistir no cinema; e eu mal posso esperar para que todos assistam”.

Em Cara de Um, Focinho de Outro, cientistas descobriram como “saltar” a consciência humana para dentro de animais robóticos realistas, permitindo que as pessoas se comuniquem com animais, sendo animais. Usando a nova tecnologia, Mabel desvendará mistérios do mundo animal que vão além de tudo o que ela poderia ter imaginado. Produzido por Nicole Paradis Grindle, Cara de Um, Focinho de Outro também conta com as vozes no original em inglês de Bobby Moynihan e Jon Hamm.

Confira o trailer neste link

LEIA TAMBÉM

Suspense e intriga internacional chegam no Disney+ com a estreia de 'Operação Vingança'