Suspense e intriga internacional chegam no Disney+ com a estreia de 'Operação Vingança'

A partir de 17 de julho, o público poderá assistir Operação Vingança, do 20th Century Studios, no Disney+, um thriller de espionagem com efeitos visuais impressionantes encenado em escala global.

Operação Vingança narra a emocionante jornada de Charlie Heller (Rami Malek), um decodificador da CIA, que canaliza seu intelecto para uma busca incansável por justiça após a morte de sua esposa em um ataque terrorista. Sob a direção tática do experiente agente da CIA Handerson (Laurence Fishburne), Heller passa de analista a vingador em uma fascinante história de amor, perda e vingança. Com um cenário internacional visualmente deslumbrante, Operação Vingança é dirigido por James Hawes e foi aclamado por Pete Hammond, do Deadline, como “um emocionante thriller de espionagem global”.

Operação Vingança estará disponível no catálogo do Disney+ a partir de 17 de julho.

LEIA TAMBÉM

Disney+ revela prévias de Percy Jackson, Xuxa e Marvel para 2025