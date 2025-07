Receita: Canjiquinha de Milho com Linguiça Calabresa Perdigão

A Perdigão, está entre as 3 melhores na categoria de melhor linguiça calabresa do mercado, de acordo com o tradicional ranking Paladar, do Estadão. A avaliação consiste em um teste às cegas, com um time de especialistas convidados, que avaliou critérios como aparência, aroma, textura e sabor. Com o resultado, a marca compartilha uma receita saborosa de Canjiquinha de Milho, ideal para saborear durante dias mais frios e amenos. Confira:

Canjiquinha de Milho com Linguiça Calabresa Perdigão

Tempo de preparo: 60min

Rendimento: 07 porções

Ingredientes

200 gramas de Linguiça tipo Calabresa Perdigão

100 gramas de Linguiça Paio Perdigão

250 gramas de canjiquinha

1 cebola picada

5 dentes de alho

1 tomate sem sementes e picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1,5 litros de água (para uma canjiquinha mais encorpada, se preferir com mais caldo, coloque 2 litros)

Cheiro-verde a gosto

Modo de Preparo

1 - Coloque a canjiquinha em uma peneira grande e lave em água corrente. Deixe escorrer e reserve.

2 - Em uma panela de pressão, coloque as linguiças e frite até dourar bem. Depois, adicione a cebola e o alho até dourarem.

3 - Acrescente o tomate e junte a canjiquinha, o sal, a água e misture.

4 - Tampe a panela e deixe na pressão. Quando começar a chiar, diminua o fogo e deixe por 15 minutos.

5 - Desligue e tire a pressão, agora é só degustar!

LEIA TAMBÉM

Participante do MasterChef compartilha nas redes receita tropical com camarões e chutney de manga