Segunda-feira (21) será de muitas nuvens e temperaturas amenas no Grande ABC

A segunda-feira (21) começou com tempo fechado nas sete cidades do Grande ABC. A previsão é de temperaturas amenas e céu carregado de nuvens ao longo de todo o dia, com variações leves de máxima entre os municípios da região.

Em Santo André, a mínima prevista é de 12°C e a máxima chega aos 21°C. O sol aparece entre muitas nuvens durante o dia, com períodos de céu nublado e noite com tempo fechado. Condição semelhante em São Bernardo, onde os termômetros variam entre 12°C e 22°C.

São Caetano deve ter um dia de muitas nuvens, mas com possíveis aberturas de sol. As temperaturas variam de 12°C a 23°C, a mais alta entre as cidades da região.

Diadema segue o mesmo padrão de Santo André e São Bernardo, com céu encoberto durante todo o dia e temperaturas entre 12°C e 22°C.

Em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, o tempo também será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, especialmente à noite. Nessas três cidades, a mínima é de 12°C e a máxima não passa dos 21°C.

Apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva para esta segunda-feira, mas o tempo permanece estável e com sensação de frio nas primeiras horas do dia.