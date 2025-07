Frente fria continua em São Paulo; veja a previsão do tempo completa

A segunda-feira (21), amanheceu fria e nublada em São Paulo. O Estado enfrenta a influência de uma frente fria oceânica em pleno inverno e há possibilidade de nevoeiro na Grande SP e em Campinas, segundo a Climatempo. A Defesa Civil municipal da capital mantém alerta de risco à saúde por conta das baixas temperaturas.

"As estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo indicam que as temperaturas mínimas chegaram aos 12,2°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 13,8°C", diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da capital) sobre as medições feitas entre a madrugada e manhã desta segunda.

A tendência, no entanto, é de que os termômetros subam nas primeiras horas da tarde, podendo chegar aos 24ºC na capital. Esse comportamento deve se repetir ao longo da semana e, ao fim dela, o frio deve diminuir consideravelmente. A previsão é de máxima de 29ºC no domingo (27).

LEIA TAMBÉM:

Nasa descobre por que Marte ficou sem água

Mínimas e máximas previstas pela Climatempo na capital:

- Segunda-feira (21): mínima de 12ºC e máxima de 24ºC;

- Terça-feira (22): mínima de 13ºC e máxima de 26ºC;

- Quarta-feira (23): mínima de 12ºC e máxima de 23ºC;

- Quinta-feira (24): mínima de 13ºC e máxima de 21ºC;

- Sexta-feira (25): mínima de 14ºC e máxima de 22ºC;

- Sábado (26): mínima de 13ºC e máxima de 27ºC;

- Domingo (27): mínima de 16ºC e máxima de 29ºC.

No interior e no litoral paulista, o padrão é o mesmo, mas os termômetros ficam um pouco mais elevados, como o esperado, já que o histórico é de maior calor na região. Veja o que diz a previsão do Climatempo:

- Bauru: mínima de 12ºC e máxima de 30ºC até sábado, 26;

- São José do Rio Preto: mínima de 15ºC e máxima de 33ºC até sábado;

- Ribeirão Preto: mínima de 14ºC e máxima de 32ºC até sábado;

- Santos: mínima de 14ºC e máxima de 24ºC até sábado.

- Ubatuba: mínima de 13ºC e máxima de 23ºC até sábado.

Tempo seco persiste na Grande SP

O clima continua seco e não há registro de chuva em toda a faixa leste do Estado, conforme o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência Climática da Prefeitura de São Paulo).

A previsão do Climatempo aponta chance de precipitação no litoral apenas a partir de quinta-feira (24), e em algumas regiões do interior só no domingo, 27, como é o caso de Sorocaba e Bauru. Na capital, a chuva só deve chegar na próxima segunda (28).

Apesar disso, os índices de qualidade do ar na capital melhoraram um pouco, depois de chegarem em estado crítico na semana passada, com 23% de umidade relativa do ar. O CGE aponta que os porcentuais mínimos esperados para umidade do ar na capital são de cerca de 50% nesta segunda.

Já no oeste e norte do Estado, o ar permanece mais seco, com umidade entre 30% e 21% no oeste e norte paulista, conforme a Climatempo. A OMS (Organização Mundial da Saúde) indica 40% como mínimo aceitável para se manter qualidade de vida humana.