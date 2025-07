Fogo atinge galpões na Grande SP e mobiliza grande operação dos bombeiros

Cinco galpões comerciais foram atingidos por um incêndio de grandes proporções na manhã deste domingo (20) na região do Tamboré, em Barueri, na Grande São Paulo. As chamas começaram por volta das 6h30 na Avenida Piracema, nas proximidades do número 1.411. Não há registro de feridos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, 17 viaturas foram enviadas para o combate às chamas. Os galpões pertencem a diferentes empresas, e há suspeita de que o fogo tenha começado em um dos depósitos onde estavam armazenados equipamentos eletrônicos, como computadores.



O incêndio gerou uma densa nuvem de fumaça preta, visível a quilômetros de distância, inclusive da Rodovia Castello Branco. O trabalho das equipes no local busca evitar que o fogo avance e atinja outros sete galpões vizinhos, entre eles uma gráfica.



Moradores relataram o susto ao verem a fumaça densa logo no início da manhã. “Foi assustador, a fumaça era muito alta e escura”, contou a empresária Gabriela Freitas, que estava na região.



Durante a ocorrência, uma pessoa chegou a ser socorrida em estado grave por uma das viaturas de resgate. No entanto, o Corpo de Bombeiros esclareceu que o atendimento foi prestado a uma vítima de um acidente de trânsito, e não do incêndio. As causas do fogo ainda serão investigadas.