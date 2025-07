Carro capota na Anchieta e acerta veículo estacionado na Volkswagen

Um acidente na manhã deste domingo (20) deixou três pessoas feridas no km 23 da marginal da Via Anchieta, sentido litoral, em São Bernardo. Segundo informações da Ecovias, o motorista de um carro perdeu o controle da direção após uma passageira puxar o volante durante a condução em alta velocidade.



O veículo se chocou contra a defensa metálica, capotou e atingiu outro carro que estava estacionado na fábrica da Volkswagen. As três vítimas foram socorridas por equipes de resgate da Ecovias Imigrantes e encaminhadas ao HU (Hospital de Urgência).



A Polícia Militar Rodoviária também atuou na ocorrência, que, apesar da gravidade, não causou congestionamento na região.

Leia a nota da Ecovias na íntegra:

"O acidente ocorreu na manhã deste domingo (20) no km 23 da marginal da Via Anchieta, sentido litoral. No local houve uma batida seguida de capotamento, de acordo com informações colhidas no local, o motorista estava em uma velocidade maior do que a permitida na via e uma passageira do veículo acabou puxando o volante. O carro se chocou contra a defensa, capotou e bateu em um veículo que estava estacionado em uma empresa localizada no km citado. No acidente teve 3 vítimas deslocadas ao Hospital de Urgência HU. Equipes da Ecovias Imigrantes e PMRV atenderam a ocorrência que não gerou congestionamento."