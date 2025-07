Após ativação do Smart Sanca, São Caetano propõe cooperação regional

O prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), ativou neste sábado (19) o Smart Sanca – Centro de Inteligência, Segurança e Emergências. A central é a evolução do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), inaugurado em 2020 e reestruturado em 2024. O novo sistema, atualmente com 520 câmeras, está integrado a base de dados civis e criminais mantidos pelo governo do Estado e pela União. A cidade é a primeira do Grande ABC a contar com equipamentos de videomonitoramento e sistema para reconhecimento facial em pleno funcionamento, e propõe acordo de cooperação técnica com os demais municípios da região.

São Caetano, por ser a primeira cidade do Grande ABC a contar com o sistema de reconhecimento facial e identificação de placas de veículos, quer dar mais um passo no combate à criminalidade.

Segundo o secretário de Segurança, Lourival dos Santos, o município iniciou tratativas no âmbito do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para firmar acordo de cooperação técnica entre os municípios colegiados.

A proposta prevê acesso mútuo e integração dos sistemas de videomonitoramento. “A ideia é que em caso de flagrante e fuga, nossa equipe possa acessar as câmeras da cidade vizinha e fazer o acompanhamento visual. Essa troca de informações já ocorre via rádio e telefone. Buscamos mais esta ferramenta”, disse Lourival dos Santos em declaração exclusiva ao Diário.

O secretário explicou que, caso as conversas não avancem no Consórcio, as cidades serão procuradas individualmente. O acesso é simples, basta a cidade vizinha fornecer o link das câmeras.

ESTREIA

Logo após a ativação, o Smart Sanca levou à prisão do seu primeiro procurado. O indivíduo, com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas e condenado a cinco anos de detenção, foi identificado em frente ao Espaço Verde Chico Mendes, no Bairro Cerâmica.

O SISTEMA