Capotamento seguido de incêndio interdita trecho da Via Anchieta

Um grave acidente interditou parcialmente a Via Anchieta, no sentido litoral, na manhã deste sábado (19). A ocorrência foi registrada na altura do km 27 e envolveu o capotamento de um veículo seguido de incêndio. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Ecovias Imigrantes foram acionadas e permanecem no local prestando atendimento. A situação das vítimas ainda está sendo apurada.



Devido à gravidade do acidente, o tráfego precisou ser desviado para a pista central da rodovia, gerando reflexos no trânsito da região. A operação 5x3 está em vigor no sistema Anchieta-Imigrantes, com cinco faixas no sentido litoral e três no sentido capital.



Segundo a Ecovias, há congestionamento do km 25 ao 28 no sentido litoral na Anchieta, justamente no trecho afetado pelo acidente. Outro ponto com lentidão é entre os km 59 e 60, também no sentido litoral, por conta de uma segunda ocorrência. Já no sentido São Paulo, o tráfego é lento do km 65 ao 61.



Na Rodovia dos Imigrantes, o trânsito também apresenta retenções do km 16 ao 18 no sentido litoral, desta vez devido ao alto volume de veículos. Nos demais trechos sob concessão da Ecovias, as condições seguem boas. O tempo está encoberto tanto na região de planalto quanto na serra, incluindo a interligação entre as rodovias.



Motoristas que necessitarem de assistência podem acionar a Ecovias Imigrantes pelo telefone 0800 019 7878 — que também funciona como WhatsApp — ou utilizar os call boxes (telefones de emergência) instalados ao longo do sistema.