Homem é preso com 30 mil cigarros ilegais na Imigrantes, em São Bernardo

Um homem foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (18) após ser surpreendido com um carregamento de 30 mil cigarros contrabandeados na Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo. O material, de origem paraguaia, estava escondido em caixas cobertas com sacos pretos no porta-malas do veículo.



O flagrante aconteceu durante uma operação de rotina da polícia na praça de pedágio da rodovia. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista demonstrou nervosismo, levantou os vidros e acelerou na tentativa de despistar os agentes. A atitude suspeita levou à abordagem imediata.



Durante a vistoria, os policiais encontraram três grandes caixas com dezenas de maços ilegais. O homem foi levado para a sede da Polícia Federal em São Paulo, onde teve a prisão confirmada por contrabando. Ele permanece preso e à disposição da Justiça.