Polícia investiga morte de homem na faixa do Trólebus em Diadema

A Polícia Civil de São Paulo investiga as circunstâncias da morte de um homem, ainda não identificado, na noite desta sexta-feira (18), no centro de Diadema. O caso foi registrado como morte suspeita e colisão.



De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na Avenida Alda, próximo à faixa exclusiva do Trólebus. No local, os agentes encontraram a vítima já sem vida.



A SSP informou que os laudos do IML (Instituto Médico Legal) e da perícia técnica são aguardados para esclarecer a dinâmica do caso. A ocorrência foi registrada no 3º Distrito Policial de Diadema, que conduz a investigação.

Leia a nota da SSP na íntegra:

"A Polícia Civil investiga a morte de um homem, ainda não identificado, na noite da sexta-feira (18), no centro de Diadema.



Policiais Militares foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito junto à faixa exclusiva do Trólebus na Avenida Alda. No local, já encontraram a vítima sem vida. Os laudos técnicos são aguardados para conclusão dos fatos. O caso foi registrado como morte suspeita e colisão no 3º DP de Diadema."