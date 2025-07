Dua Lipa grava recado em português e diz estar animada com shows no Brasil

A cantora britânica Dua Lipa mandou um recado especial aos fãs brasileiros neste sábado (19) e surpreendeu ao falar tudo em português. Em um vídeo publicado nas redes, a artista confirmou os shows que fará no Brasil em novembro e demonstrou empolgação com a passagem pelo País.



“Oi, Brasil, aqui é a Dua Lipa. Muita saudade da energia, da alegria, e da vibe única do Brasil. Muito animada de levar a nova turnê para vocês. Prometa! 15 de novembro, em São Paulo, no Estádio MorumBIS, e 22 de novembro, no Rio, no Estádio Nilton Santos. Vamos cantar, dançar e viver. Eu amo vocês!”, declarou a cantora, que encerrou dizendo “estou indo!”.



As apresentações fazem parte da turnê Radical Optimism, que percorre o mundo em 2024 e 2025 promovendo o álbum de mesmo nome. Os dois shows no Brasil acontecem em grandes estádios: MorumBIS (SP) no dia 15 de novembro e Nilton Santos (RJ) em 22 de novembro.



Noronha e Manaus estão na rota de Dua Lipa no Brasil?

Além dos palcos, Dua Lipa pode estar planejando uma imersão tropical durante sua estadia no país. De acordo com o perfil de fãs Dua Lipa Brasil, há rumores de que a equipe da cantora tenha reservado hospedagens em Fernando de Noronha e em Manaus, sinalizando que a artista pretende explorar o Brasil além das capitais.



Conhecida por transformar turnês em experiências culturais e visuais, Dua Lipa costuma registrar suas viagens com fotos e vídeos nas redes. Com isso, fãs já especulam que ela possa turistar pela Amazônia e pelo arquipélago pernambucano, dois dos destinos mais emblemáticos do Brasil.



Nas redes sociais, o estilo de vida da cantora virou meme. “A cabeça da Dua Lipa deve ser tipo: ‘Vou ali turistar e de quebra faço um showzinho’”, escreveu uma usuária no X (antigo Twitter). Outro brincou: “Nem aí se tá vendendo ingresso ou não, o objetivo dela é só as férias mesmo”.



Ingressos ainda disponíveis

Apesar da popularidade da cantora, ainda há ingressos disponíveis para os dois shows no Brasil. Confira os preços atualizados (valores inteiros + taxa de serviço):



São Paulo – 15/11 (Estádio MorumBIS):



- Pista: R$ 590 + R$ 118



- Cadeira inferior: R$ 720 + R$ 114



- Cadeira superior: R$ 780 + R$ 156



- Arquibancada: R$ 460 + R$ 92



Rio de Janeiro – 22/11 (Estádio Nilton Santos):



- Pista premium: R$ 940 (meia: R$ 470)



- Cadeira inferior (Leste/Oeste): R$ 780 (meia: R$ 390)



- Cadeira sul: R$ 640 (meia: R$ 320)



- Pista: R$ 590 (meia: R$ 295)



- Cadeira superior (Leste/Oeste): R$ 460 (meia: R$ 230)



Todos os setores contam com meia-entrada para estudantes, idosos e pessoas com direito garantido por lei. Os ingressos estão à venda online e ainda podem ser adquiridos por fãs que quiserem acompanhar os shows — ou as possíveis férias tropicais da estrela pop.