Noronha e Manaus estão na rota de Dua Lipa no Brasil? Veja rumores

Além dos palcos, a cantora britânica Dua Lipa parece estar interessada em explorar as paisagens brasileiras. Segundo o perfil de fãs Dua Lipa Brasil, há rumores de que a artista e sua equipe já tenham reservado hospedagens em Fernando de Noronha e Manaus durante sua estadia no Brasil em novembro, quando passa pelo país com a turnê Radical Optimism.



Dua Lipa se apresenta em São Paulo, no estádio MorumBIS, no dia 15 de novembro, e no Rio de Janeiro, no Estádio Nilton Santos, no dia 22. Enquanto prepara os dois shows aguardados por fãs brasileiros, a cantora — conhecida por “turistar” — pode incluir no roteiro uma imersão na floresta amazônica e nas praias paradisíacas do arquipélago pernambucano.



Nas redes sociais, fãs brincam com o estilo de vida da artista. “A cabeça da Dua Lipa deve ser tipo: ‘Vou ali turistar e de quebra faço um showzinho’”, escreveu uma internauta no X (antigo Twitter). Outro usuário completou: “Nem aí se tá vendendo ingresso ou não, o objetivo dela é só as férias mesmo”.



A cantora vem chamando atenção pelo hábito de transformar turnês em verdadeiros diários de viagem. Em suas redes, costuma compartilhar registros de passeios. "Tenho o passaporte dela como motivação de vida", comentou uma fã. Já outro internauta afirmou: "Se o gênio da lâmpada perguntasse qual vida eu gostaria de ter, com certeza seria a da Dua Lipa".



Ingressos ainda disponíveis

Apesar do sucesso global da artista, ainda há ingressos disponíveis para os dois shows no Brasil:



São Paulo (15/11 – MorumBIS)

- Pista: R$ 590 (inteira) + R$ 118 (taxa)



- Cadeira inferior: R$ 720 (inteira) + R$ 114 (taxa)



- Cadeira superior: R$ 780 (inteira) + R$ 156 (taxa)



- Arquibancada: R$ 460 (inteira) + R$ 92 (taxa)

Todos os setores têm opção de meia-entrada para idosos.



Rio de Janeiro (22/11 – Estádio Nilton Santos)

- Cadeira superior (Leste/Oeste): R$ 230 (meia) / R$ 460 (inteira)



- Pista: R$ 295 (meia) / R$ 590 (inteira)



- Cadeira sul: R$ 320 (meia) / R$ 640 (inteira)



- Cadeira inferior (Leste/Oeste): R$ 390 (meia) / R$ 780 (inteira)



- Pista premium: R$ 470 (meia) / R$ 940 (inteira)



Os ingressos estão disponíveis online, e fãs ainda têm tempo de garantir a chance de ver Dua Lipa ao vivo — mesmo que ela esteja mais animada com as férias tropicais do que com o palco.