Veja a charge do Diário para o dia 19 de julho de 2025

As sete cidades somaram 128 mortes no trânsito de janeiro a junho deste ano, de acordo com dados do InfoSiga, monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo). Este é o primeiro semestre mais mortal da série histórica, iniciada em 2015.

