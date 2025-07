Caso entregue, obra da Enel destrava passarela da UFABC

A obra do aterramento de cabos elétricos conduzida pela Enel Distribuidora de São Paulo na Avenida dos Estados, que irá viabilizar a construção de passarela ligando os campi da UFABC (Universidade Federal do ABC), será entregue no próximo dia 31. A previsão é do diretor de obras e operação da concessionária e engenheiro elétrico, Marcus Floresta. Ele elenca algumas particularidades dessa obra que ocorre em um trecho de 200 metros.

“Por estar à margem de um rio (Tamanduateí) estamos usando cabos de rede submersíveis, ou seja, caso aconteça uma enchente, a caixa de máquinas terá bombas e vai contiunar operando para que isso não afete o funcionamento de energia”, explica.

Segundo Floresta, não será necessária a retirada de postes. No trecho, os cabos passam a ser aterrados em uma espécie de conduíte e depois retornam à superfície. Ele acrescenta que na área não haverá nenhum risco para pedestres.

“A questão da movimentação no entorno da obra afeta mais agora, pois fazemos tudo aos poucos para interferir o menos possível no tráfego de carros, pois a avenida é bastante usada”, explica.

A obra de construção da passarela idealizada pela UFABC , em Santo André, está dependente do aterramento de cabos elétricos sob responsabilidade da Enel.

A UFABC informou que que já foram investidos R$ 1.505.903,95, pagos por contrato. O prazo previsto para a execução dos serviços da Enel era de 210 dias, em outubro de 2023. Ou seja, o impasse já dura, considerando esse período, quase 14 meses.

Em nota, a instituição pública federal de ensino superior informou que “segue aguardando a prestação do referido serviço pela Enel e que está inteiramente à disposição para tratar com a concessionária no sentido de agilizar a execução desse procedimento.”