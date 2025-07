Ato de trabalhadores na 25 de Março repudia interferência de Trump

Uma manifestação na região da Rua 25 de Março, no Centro de São Paulo, repudiou nessa sexta-feira (18) a tentativa de interferência no Brasil do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual o tradicional centro de comércio popular acabou incluído. Além de anunciar tarifas contra exportações brasileiras, o governo norte-americano abriu nesta semana uma investigação comercial contra o Brasil por, entre outras questões, supostamente permitir a venda de produtos falsificados e pirataria na região.

O ato foi realizado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo, em parceria com a UGT (União Geral dos Trabalhadores), e também protestou contra as críticas de Trump ao Pix e aos fundamentos da economia brasileira.

Com faixas, cartazes e palavras de ordem como ‘Brasil acima da mentira!’ e ‘Emprego sim, chantagem não!’, dirigentes sindicais e trabalhadores se concentraram em frente às lojas da região.

O sindicato distribuiu cartazes com a imagem de Trump marcada pela palavra ‘mentiroso’, que foram espalhados por estações de Metrô como Anhangabaú e República. A campanha visual busca mobilizar não apenas os trabalhadores, mas também os consumidores que frequentam a região central.

Em meio a uma nova rodada de tarifas contra parceiros comerciais, o presidente dos Estados Unidos anunciou que produtos brasileiros serão taxados em 50% a partir de agosto. Trump pede o encerramento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no Supremo Tribunal Federal, pela tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022.

Segundo o sindicato, Trump ataca a soberania nacional ao incluir o Brasil em um relatório do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos, que invoca a Seção 301 da lei comercial norte-americana de 1974. O dispositivo autoriza a imposição de tarifas sob alegação de práticas comerciais injustificáveis por parte de governos estrangeiros.