Trump: governo do Brasil precisa mudar de rumo, parar de atacar oponentes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o governo do Brasil precisa mudar de rumo, parar de atacar oponentes, em carta endereçada ao ex-chefe do Executivo brasileiro Jair Bolsonaro.

"Compartilho de seu compromisso de ouvir a voz do povo e estou muito preocupado sobre os ataques à livre expressão - tanto no Brasil, como nos EUA - vindo do atual governo", diz Trump na mensagem publicada na plataforma Truth Social.

Trump observou que tem manifestado fortemente sua desaprovação tanto publicamente, como por meio de sua política de tarifas.

'É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude seu rumo, pare de atacar oponentes políticos e coloque fim ao ridículo regime de censura", diz Trump na carta. "Estarei olhando atentamente", afirma.

Na terça-feira, o governo dos EUA abriu uma investigação contra o Brasil por práticas comerciais que considera "injustas ou discriminatórias" e que "restringem ou oneram o comércio" com empresas americanas. Trump também anunciou a imposição de uma tarifa de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto.

Sistema injusto

Trump disse que o ex-chefe do Executivo no Brasil Jair Bolsonaro recebe tratamento terrível pelas mãos de um sistema injusto.

"Esse julgamento tem de terminar imediatamente. Não me surpreenda que você esteja liderando as pesquisas", afirma Trump em carta direcionada ao "honorável" Bolsonaro e reproduzida na plataforma Truth Social.

Para Trump, o ex-presidente é um líder forte e altamente respeitado que serviu muito bem ao seu país.