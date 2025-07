Akira Auriani quer 43 câmeras de vigilância instaladas em 2025

Menor cidade em índice populacional do Grande ABC, Rio Grande da Serra espera receber, neste ano, as primeiras 43 câmeras de monitoramento para reforçar a segurança pública à população. Essa é a proposta do prefeito Akira Auriani (PSB), que utilizará recursos da CIP (Contribuição de Iluminação Pública) para bancar a instalação dos equipamentos nos espaços públicos do município, com a finalidade de auxiliar a GCM (Guarda Civil Municipal).

“Estamos nos organizando, seguindo um planejamento para que, até o fim do ano, possamos implementar as câmeras. Até porque isso vai criar uma sensação de segurança maior e nos ajudará muito no controle da cidade, sendo que o nosso efetivo (de guardas municipais) é baixo perante à necessidade de Rio Grande da Serra. A instalação é fundamental para que possamos manter a segurança funcionando de fato, junto à iluminação pública, Defesa Civil, GCM, Polícia Militar”, explicou o prefeito.

A Prefeitura de Rio Grande da Serra fará valer as regras estabelecidas pelo novo modelo de tributação sobre o consumo, previsto na Emenda Constitucional 132, promulgada pelo Congresso Nacional em dezembro de 2023. De acordo com o artigo 149-A, os municípios e o Distrito Federal podem instituir contribuição para o custeio de iluminação pública, visando também à expansão e à melhoria de sistemas de monitoramento.

Segundo a administração municipal, os novos equipamentos ainda estão em fase final para elaboração de custos de aquisição, mas nada que tire a tranquilidade do prefeito. “Vamos utilizar o residual da taxa de iluminação pública na implementação dessa tecnologia. Já temos um valor em caixa para que isso se torne viável. Então, está tudo caminhando”, afirmou Akira.

Em tempos em que a tecnologia de reconhecimento facial é a nova tendência para os sistemas de vigilâncias nas cidades, impulsionados pelo modelo do Smart Sampa, na Capital, Rio Grande da Serra começará, a partir das 43 câmeras, a planejar o mesmo caminho. “Precisamos também nos blindar dessa situação, porque muitos foragidos que são procurados acabam indo para as cidades menores, que têm essa vulnerabilidade. Então, é importante acompanharmos São Paulo”, disse o prefeito.

LEIA TAMBÉM

Claurício afirma que prefeito Akira recebeu cidade afetada por ‘tsunami’