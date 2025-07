Mirassol x Santos: prováveis escalações, horário e onde assistir ao vivo

Após boa vitória sobre o Flamengo, o Santos viaja ao Interior em busca de mais um triunfo, desta vez contra o Mirassol, pela 15ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para as 18h30 deste sábado (19), no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, com transmissão ao vivo de Cazé TV, Premiere e Record.

Depois da conquista dos três pontos sobre o Rubro-Negro, com gol de Neymar, o Peixe ocupa a 13ª colocação, com 14 pontos, e agora busca a terceira vitória consecutiva. O objetivo é entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana e se afastar de vez da zona de rebaixamento. A equipe comandada pelo técnico Cléber Xavier não possui desfalques no elenco principal.

LEIA MAIS:

Arão celebra ''noite especial'' contra o Flamengo e prevê Santos ''na parte de cima da tabela''

Surpreendendo no Brasileirão, o Mirassol vem de um empate por 1 a 1 com o Palmeiras, fora de casa, e ocupa atualmente a 11ª posição, com 18 pontos. O time ainda não perdeu para os grandes do Estado na competição. Além da igualdade contra o Verdão, venceu o Corinthians (2 a 1) e o São Paulo (2 a 0) no torneio.