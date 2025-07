Arão celebra 'noite especial' contra o Flamengo e prevê Santos 'na parte de cima da tabela'

Foram poucos minutos em campo, suficientes para transformar a estreia com a camisa do Santos em noite inesquecível na Vila Belmiro. Willian Arão entrou no segundo tempo diante do ex-clube Flamengo, na quarta-feira, e ajudou a torcida santista a realizar grande festa com triunfo por 1 a 0 sobre o líder do Brasileirão. O experiente volante prega pés no chão, mas vê a equipe da Baixada com chances de brigar na parte de cima da tabela.

"Foi uma noite muito especial, fazer a estreia e vencer o líder do campeonato. A gente sabia que era um jogo muito importante e difícil. Obviamente foi especial para mim, porque passei seis anos e meio lá (no Flamengo), então tenho carinho pelo clube, mas foi muito especial poder reencontrá-los e vencê-los", afirmou o volante.

Ganhar pela segunda vez seguida no Brasileirão - vinha de 3 a 2 na casa do Fortaleza - significou, ao Santos, não apenas ganhar um respiro na luta para se distanciar da zona de rebaixamento, como também para elevar o moral e a confiança do elenco.

"Sabemos do nosso potencial, sabemos que a gente tem uma força muito grande. O apoio da nossa torcida ontem foi fundamental também. A Vila estava lotada e eles fizeram a diferença, empurrando a gente, nos dando força, isso é muito importante para nós", prosseguiu o camisa 15.

Arão chegou recentemente ao Santos, mas já mostra sua liderança no grupo. Ciente do começo ruim da equipe no Brasileirão, ele alerta que os companheiros não devem se iludir com o bom momento e precisam manter a humildade. O Santos, com 14 pontos, visita o perigoso Mirassol no sábado, às 18h30, para começar a sonhar com algo melhor na competição.

"A gente tem que pensar passo a passo. Não é porque vencemos o líder que somos o melhor time do Brasileiro agora, e se perdermos lá na frente não seremos o pior time. Temos que ter calma e continuar evoluindo", alertou. "A cada jogo que passa, a cada treino, a gente está construindo algo melhor. Então, se a gente continuar com esse pensamento de melhorar cada vez mais jogo após jogo, com certeza estaremos onde o Santos merece estar, que é na parte de cima da tabela", concluiu.