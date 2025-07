Água Santa x Nova Iguaçu na Série D: saiba onde assistir e possíveis times

Não há mais espaço para erros na reta final da fase de grupos da Série D do Campeonato Brasileiro. Pela penúltima rodada, o Água Santa tenta voltar ao G-4 do Grupo A6 e enfrenta neste sábado (19), às 16h (de Brasília), o Nova Iguaçu-RJ, na Arena Inamar. Pela primeira vez nesta campanha, o Água Santa terá uma partida na Arena Inamar transmitida pelo canal Metrópoles, no YouTube.

O Netuno ocupa a quinta colocação da chave, com 15 pontos – dois a menos que o Pouso Alegre-MG, que fecha a zona de classificação para o mata-mata. A equipe vive um momento instável, sem vencer há três partidas: são duas derrotas e um empate nesse período.

A partida é um confronto direto, já que o time carioca também atravessa fase irregular. O Nova Iguaçu venceu apenas um dos últimos seis jogos e soma 14 pontos, na sexta posição. Diante desse cenário, os dois clubes tratam o duelo como decisivo: quem perder pode dar adeus às chances de classificação.