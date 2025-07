São Bernardo FC confia em boa fase para se firmar no top-5 da Série C

A vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, vice-líder da Série C, na última rodada, consolidou o São Bernardo FC entre os times que brigam por uma vaga no G-8 da divisão. Com o resultado, o clube chegou a quatro jogos de invencibilidade no campeonato. No entanto, para o técnico Ricardo Catalá, os elogios não podem se limitam apenas aos placares recentes.

“As performances apresentadas são significativas, fundamentais para nosso primeiro objetivo da campanha, que é a consolidação no top-5 do campeonato”, avalia o treinador.

Faltando sete rodadas para o fim da primeira fase, o Tigre ocupa justamente a quinta posição na tabela, com 19 pontos. E, para comprovar a boa fase e manter o embalo na próxima rodada, o Aurinegro terá que superar o Ypiranga-RS em mais um confronto direto, no domingo (20). A equipe gaúcha soma apenas um ponto a mais que o São Bernardo e está na terceira colocação.