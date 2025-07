Danilo, ex-Palmeiras, deixa a Inglaterra e é anunciado como novo reforço do Botafogo

O volante Danilo, bicampeão da Copa Libertadores e campeão brasileiro pelo Palmeiras, foi anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do Botafogo. O jogador de 24 anos estava no Nottingham Forest, da Inglaterra, e é esperado no Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos. O contrato do atleta com o time carioca vai até julho de 2029.

Segundo apurou o Estadão, a negociação deve girar em torno de 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões na cotação atual), entre valor fixo e bônus. O Nottingham Forest também confirmou a venda em definitivo de Danilo para o Botafogo nesta sexta.

O clube inglês tem como dono o grego Evangelos Marinakis, cuja aproximação do americano John Textor, explica as movimentações recentes entre os clubes. Após o Mundial, os cariocas negociaram o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus para o time inglês.

No caso de Danilo, o volante chegou a ficar perto de ser negociado com o Lyon, da França, que também pertence a Eagle Football, conglomerado de Textor. Mas o clube francês foi punido e enfrenta limitações para contratar. Isso abriu caminho para a negociação com o Botafogo.

O Betis, da Espanha, foi outro clube a mostrar interesse na contratação de Danilo. Porém, os valores pedidos pelo Nottingham Forest esfriaram as intenções da equipe espanhola. O volante, a princípio, não desejava voltar ao Brasil, muito por conta da identificação com o Palmeiras. Mas os valores oferecidos e o projeto seduziram o volante.

O Botafogo estava no mercado em busca de um volante após Gregore ser negociado para o Al-Rayyan, do Catar. O time é treinador pelo português Artur Jorge, campeão brasileiro e da Libertadores pela equipe alvinegra em 2024.