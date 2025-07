PF encontra US$ 14 mil na casa de Bolsonaro durante operação

*Texto atualizado às 10h10

Durante a operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (18), a Polícia Federal encontrou cerca de US$ 14 mil em espécie na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em Brasília. A quantia foi apreendida durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados pelo STF (Supremo Tribunal Federal).



LEIA MAIS: PF faz buscas na casa de Bolsonaro e em endereços ligados ao PL

Inicialmente, o valor divulgado havia sido US$ 10 mil. No entanto, foram atualizados para US$ 14 mil e R$ 8 mil posteriormente.

A operação faz parte de uma investigação no âmbito da PET nº 14129, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Além da apreensão do dinheiro, o ex-presidente foi alvo de medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e proibição de uso das redes sociais, bem como de manter contato com outros investigados e com diplomatas estrangeiros.



A origem e o destino do valor apreendido em dólar ainda serão apurados pela PF. A corporação ainda não se pronunciou oficialmente sobre o motivo específico da operação, que segue em andamento.

LEIA MAIS: Bolsonaro usará tornozeleira eletrônica e terá outas restrições; veja