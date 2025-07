Parceria das TVs com as principais plataformas é um caminho saudável

Hoje, quanto mais existir união de TVs e plataformas de streaming, entre as diversas opções disponibilizadas, muito melhor para os resultados de cada uma.

A Globo, claro, tem o Globoplay e por aí já existe uma ligação e estreitamente de operações, que dispensa maiores comentários.

Mas é interessante verificar que outras TVs e algumas importantes plataformas também passaram a juntar esforços e trabalhar em parcerias, que se apresentam das mais saudáveis e harmoniosas.

A Band, e não é de agora, tem um trabalho em perfeita combinação com a HBO Max, no que diz respeito à produção e troca de conteúdo, como foi a recente exibição da novela Beleza Fatal.

E o mesmo, observa-se, também já começa a acontecer, ainda que discretamente, entre SBT e Disney, parceiras em outras épocas, mas que voltaram agora a estreitar relações. Entre outras iniciativas, A Caverna Encantada e o The Voice, que ainda vem aí.

Uma união de forças que só acaba valorizando e tornando mais viável o trabalho de todas.

TV TUDO

Cuidados necessários

Por exemplo, quanto ao SBT e Disney, na questão do The Voice, nada é tão escancarado por enquanto. Informa-se que já existe um combinado, mas etapas ainda precisam ser cumpridas, até o momento de se anunciar qualquer coisa.

Estratégia

A Disney, na América do Sul, sempre teve a maior parte dos seus negócios e produção na Argentina, pela própria questão da língua. O castelhano é dominante. Porém, quanto aos custos, não é mais tão compensador centralizar tudo lá.

Comercial

Ana Paula Savoia e Roberto Cabrini, filho do Roberto Cabrini, amigo e que todos conhecem, são os novos contratados da Cazé TV para reforçar o seu departamento comercial. Dois grandes conhecedores do mercado.

Tá cansado

O Hoje em Dia, por muito tempo, foi uma das melhores soluções para as manhãs da Record. Hoje, os números provam, que não é mais assim. Virou problema, que já faz por merecer maior atenção.

Sinal de alerta

Por exemplo, números de ontem: o Fala Brasil entregou com 5,2 e, em 40 minutos de Hoje em Dia, a audiência da Record caiu para 3 pontos. O programa está pedindo, no ar, por necessárias reformulações.

Não perde viagem

Ontem, aniversário do Ronnie Von, ele recebeu Fábio Porchat nas gravações do da Rede TV!. Para o programa festivo, no ar amanhã, os papéis se inverteram, com o Porchat entrevistando o Ronnie. Já na segunda-feira, será o inverso.

Panorama

Na Band, em relação à Fórmula 1, observa-se uma situação curiosa ou um contraste dos mais interessantes. Em alguns dos setores, como Artístico, Programação e até Esporte, muitos respiram aliviados com a saída dela. No Comercial, contudo, ainda há um certo inconformismo.

Caminhão de mudança

O estúdio da BandNews TV vai mudar de lugar e até trocar de andar no prédio principal da Band, no Morumbi. Terá agora um espaço maior. Previsão para este segundo semestre.

Para que quatro?

Não gastar e nem usar mais do que é o necessário é a ordem do dia no SBT. Mesmo alguns programas, que antes vinham operando com quatro câmeras, passaram a trabalhar só com duas.