Dona do Hit ‘Pretty Little Baby’, Connie Francis, morre aos 87 anos

A cantora norte-americana, Connie Francis, faleceu aos 87 anos nesta quarta-feira (16). A informação foi anunciada por meio de uma publicação feita por Ron Roberts, amigo próximo da artista, no Facebook. A causa da morte ainda é desconhecida.

“É com pesar e extrema tristeza que informo o falecimento da minha querida amiga Connie Francis na noite passada. Sei que Connie aprovaria que seus fãs estivessem entre os primeiros a saber desta triste notícia. Mais detalhes em breve.”, escreve o amigo.

Connie estava internada em uma UTI (unidade de tratamento intensivo) na Flórida desde o início do mês. Segundo relatos da própria cantora, ela reclamava de uma dor extrema, por isso realizou exames no hospital.

Ícone dos anos 1950/60, a célebre musicista se destacou com sucessos como Stupid Love, Who’s Sorry Now? e My Heart Has a Mind of its Own. Foi a primeira mulher a atingir o topo da Billboard Hot 100, em 1960, com Everybody’s Fool, e vendeu mais de 200 milhões de discos ao longo da carreira.

Recentemente, Connie Francis voltou a ser aclamada pelo público mais jovem. Suas músicas como Stupid Love e Pretty Little Baby viralizaram no Tik Tok, acumulando bilhões de visualizações na plataforma.

LEIA TAMBÉM:

Connie Francis, cantora que viralizou no TikTok com música de 63 anos atrás, é internada na UTI