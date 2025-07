Santo André busca jovens atletas para compor a equipe sub-15 do clube

Em seu primeiro ano de atividades nas categorias de base do futebol feminino, o Santo André está em busca de mais garotas que sonham em se tornar jogadoras profissionais. Na próxima semana, o clube realizará uma seletiva para o elenco do time sub-15.

A avaliação está marcada para sexta-feira (25), às 15h, no Clube Cofap, localizado na Rua Rosa Kasinski, 802, no bairro Capuava, em Mauá. Para participar, é obrigatório que as candidatas levem documento de identidade (RG), atestado médico e material completo de treino, incluindo camisa, short e meias pretas. A seletiva é voltada para atletas nascidas em 2011 e 2012.

Batizada de Ramalhetes, a equipe sub-15 do Santo André estreou nesta temporada no Campeonato Paulista da categoria e teve uma boa campanha. A competição teve início em maio, com a fase de grupos, e o time andreense avançou ao mata-mata após terminar na terceira colocação da Chave 1, somando 13 pontos. As Ramalhetes foram eliminadas no início deste mês, nas quartas de final, diante da Ferroviária, com placar agregado de 5 a 2.

As garotas selecionadas na avaliação devem integrar o elenco andreense na disputa da Paulista Cup, prevista para começar em agosto.