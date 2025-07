Café tem explicação científica para bombar no inverno

De acordo com dados da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café), o consumo de café cresce cerca de 30% durante os meses mais frios do ano. O que parece apenas um hábito charmoso de meia-estação tem respaldo científico, emocional e mercadológico. À medida que as temperaturas caem, os pedidos por café aumentam. Coincidência? Longe disso.

Segundo Daniela Zaminiani, nutricionista da Sterna Café, além da tradicional cafeína que estimula o sistema nervoso central e ajuda na concentração, o café também é rico em polifenóis, que têm efeito antioxidante e fortalecem o sistema imunológico, um aliado valioso em tempos de gripes e resfriados. “É como um ritual medicinal disfarçado de prazer diário”, define.

O método de preparo influencia diretamente o corpo, o aroma e a intensidade do café. No frio, temos mais tempo para sentir cada detalhe. A extração por V60, por exemplo, traz leveza, enquanto a french press entrega um café mais encorpado. É uma escolha que vai além do sabor, envolve percepção e prazer.

A nutricionista ainda destaca que há razões científicas para esse aumento do consumo, já que estudos mostram que, nos meses frios, a redução da luz solar pode afetar o humor e a disposição. “O café, nesse cenário, atua como um aliado natural, ajudando a manter os níveis de energia e a concentração. É por isso que vemos tanta gente buscando aquela primeira xícara logo cedo, não é vício, é autocuidado”, finaliza.

