Hábitos alimentares e obesidade podem ser a causa de cânceres em jovens

A combinação entre maus hábitos alimentares, sedentarismo e obesidade pode estar por trás do aumento de casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Segundo dados da ACS (American Cancer Society), a demografia dos pacientes está mudando, e os diagnósticos se concentram, cada vez mais, em adultos jovens e de meia-idade.

Embora o câncer ainda seja mais prevalente em pessoas com mais de 60 anos, os casos entre adultos jovens têm chamado a atenção. Nos últimos 30 anos, o número de casos de câncer entre adultos com menos de 50 anos disparou em quase 80% no mundo todo, conforme dados recentes da OMS (Organização Mundial da Saúde). No mesmo período, a mortalidade nessa faixa etária cresceu 28%.

Um estudo publicado no periódico BMJ Oncology corrobora a informação de que os casos de câncer de início precoce, aqueles diagnosticados antes dos 50 anos, aumentaram. Entre os tipos da doença que mais acometem essa faixa etária estão o colorretal, o de mama, o de estômago e o de pulmão.

De acordo com as autoridades de saúde, os hábitos e o estilo de vida das novas gerações são os principais fatores que contribuem para o aumento da incidência da doença. Caso o comportamento desse público permaneça o mesmo, a projeção é que se veja cada vez mais jovens lidando com os sintomas do câncer e os efeitos colaterais da quimioterapia e dos outros tratamentos para a doença.

Panorama nacional

No Brasil, embora os dados ainda sejam limitados, especialistas já observam esse movimento nos consultórios. O INCA (Instituto Nacional de Câncer), apontou que o número de diagnósticos em jovens no país tem aumentado, especialmente em tipos como câncer de mama, tireoide, cólon e reto.

O diagnóstico do câncer de cólon e reto, em particular, tem chamado atenção por ocorrer com frequência crescente em pacientes sem histórico familiar, sendo que a principal forma de rastrear a condição é a partir da incidência de casos na família.

A SBCO (Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncologica) confirma que esse fenômeno tem acontecido e alerta que, como a doença pode se desenvolver silenciosamente por um tempo, boa parte das pessoas descobrem o tumor em estágios já avançados.

Situação preocupa órgãos e especialistas em saúde

A situação tem preocupado entidades ligadas à pesquisa e análise sobre o comportamento dos tipos de câncer de próstata, de mama e de outros tumores. O diagnóstico da doença em pessoas mais jovens tem sido motivo de alerta para órgãos e especialistas em saúde.

A médica e professora da Universidade George Washington, Leana Wen detaca, em entrevista à imprensa, que os tipos de câncer que mais afetam o público jovem e geram óbito são o câncer de mama, câncer traqueal, brônquico e pulmonar e cânceres de estômago e colorretal.

O estilo de vida moderno é apontado como um dos principais responsáveis por esse crescimento. Dietas ricas em alimentos ultraprocessados, consumo excessivo de açúcar e gordura, sedentarismo, privação de sono e estresse crônico formam um cenário propício ao desenvolvimento de doenças crônicas, incluindo o câncer.

Um estudo da ACS, publicado na revista The Lancet Public Health, identificou aumento na incidência de cânceres relacionados à obesidade em adultos entre 25 e 49 anos. Wen explica que vários estudos apontam que, além da obesidade, os hábitos alimentares com uso de alimentos ultraprocessados, o sedentarismo e fatores ambientais, como carcinógenos liberados no ar e água, podem estar por trás do aumento de casos nos adultos com menos de 50 anos.

A boa notícia é que a maioria desses fatores é modificável. A adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física e redução do consumo de álcool e tabaco, pode reduzir o risco de desenvolver câncer, segundo a OMS.

LEIA TAMBÉM

Julho Turquesa: uso de telas e inverno agravam a síndrome do olho seco