Disney apresenta trailer e pôster de 'Tron: Ares', novo filme da franquia Tron

Nesta quinta-feira (17), a Disney revelou um novo trailer, imagens e pôster de Tron: Ares, o aguardado terceiro filme da inovadora franquia TRON, que estreia nos cinemas em 9 de outubro.

Tron: Ares segue um programa altamente sofisticado, Ares, que é enviado do mundo digital para o mundo real em uma missão perigosa, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de Inteligência Artificial. O longa-metragem é dirigido por Joachim Rønning e estrelado por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, com Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger são os produtores, com Russell Allen como produtor executivo.

A banda de rock vencedora do Grammy Nine Inch Nails compôs a trilha sonora de Tron: Ares e, hoje, a banda lançou "As Alive As You Need Me To Be", o primeiro single da trilha sonora e a primeira música oficial da banda em cinco anos. A faixa está presente no novo trailer do longa.

“Tron: Ares (Original Motion Picture Soundtrack)”, com todas as músicas originais do Nine Inch Nails, será lançada em 19 de setembro pela Interscope Records. O lançamento marca a primeira trilha sonora de filme da banda pioneira, embora os integrantes Trent Reznor e Atticus Ross tenham composto 20 trilhas sonoras sob seus próprios nomes, ganhando dois Oscars, três Globos de Ouro, um Grammy e um Emmy no processo.

Confira o trailer neste link

