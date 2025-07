Brasil x Japão na VNL: veja informações da partida e onde assistir

Em uma campanha de oito vitórias em nove jogos, o Brasil entra em quadra nesta sexta-feira (18) para mais um confronto da última semana da Liga das ações Masculina de vôlei. Na liderança do torneio e com vaga encaminhada para o mata-mata, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão, anfitrião da etapa, em Chiba. A partida acontece às 7h20 (de Brasília), com transmissão ao vivo de SporTV 2 e VBTV.

A Seleção Brasileira começou a terceira semana da VNL com um bom desempenho, o que têm virado costume na edição do torneio. Na madrugada da última quarta-feira (16), o time treinado por Bernardinho venceu a rival Argentina por 3 sets a 1 (25/21, 25/23, 24/26 e 25/18).

Já os japoneses se encontram na quarta colocação da tabela, somando 20 pontos, sete vitórias e três derrotas. Itália, vice-líder, e Polônia, terceira, estão com a mesma pontuação, mas com menos derrotas e sets perdidos. Pelo lado brasileiro, com o triunfo contra a Argentina, segue na liderança, somando 23.

Após o embate contra os japoneses, o Brasil ainda tem mais dois encontros na fase de pontos corridos. No sábado (19), encara a Turquia, às 3h30, e no domingo (20), tem pela frente a Alemanha, às 2h30.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: sexta-feira, 18 de julho, às 7h20 (de Brasília).

- Local: Chiba, no Japão.

- Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming).

