Corinthians corre no mercado após sentir elenco limitado por baixas

Héctor Hernández, Talles Magno e os garotos Kayke, Kauê Furquim e Gui Negão. Essas eram as opções que o técnico Dorival Júnior tinha para montar o ataque do Corinthians para enfrentar o Ceará na noite de quarta-feira. Decidiu formar uma dupla com Gui e Talles, autor do gol da vitória por 1 a 0, em um jogo muito fraco tecnicamente. A lista de relacionados, especialmente no setor ofensivo, evidenciou a limitação do elenco corintiano, não à toa o treinador cobrou reforços pela segunda entrevista coletiva consecutiva.

LEIA MAIS: Talles Magno volta a marcar após 24 jogos e garante vitória do Corinthians diante do Ceará

"Precisamos do passo seguinte para que possamos suportar um campeonato como esse, além de uma Copa do Brasil, que está praticamente à nossa frente. Todas as equipes do futebol brasileiro estão procurando, estão se mexendo. O Corinthians não pode ficar atrás, e não ficará, tenho certeza. Estamos trabalhando muito para que possamos ter mais opções e que essas opções nos permita trabalharmos para a rodada seguinte", disse.

Yuri Alberto ainda se recupera de uma lesão na coluna vertebral. Já Memphis Depay e Romero estavam suspensos e não puderam jogar na Arena Castelão. Essas três baixas são suficientes para descaracterizar completamente a equipe.

"O Corinthians, naturalmente, precisa de mais alguns nomes, para que possamos preencher um pouco mais, principalmente a nossa linha de ataque. Hoje, volto a falar, tínhamos três garotos no banco compondo, em uma situação difícil. Pouco tempo trabalhamos com esses meninos. O próprio Gui, que entrou agora, nos períodos de treinamento que tivemos, ficou um tempo muito grande parado em razão de uma lesão", comentou o treinador corintiano.

Desde que chegou ao clube, Dorival teve de lidar com ausências importantes que não tinham substitutos de nível similar.

Nome mais decisivo do elenco corintiano, ao lado de Yuri, Rodrigo Garro fez o primeiro jogo sob o comando de Dorival cerca de um mês após a contratação do treinador, pois ficou longo tempo afastado por causa de uma tendinopatia patelar no joelho direito.

Na época, Igor Coronado ainda fazia parte do elenco e seria o nome mais adequado para preencher a lacuna, porém não conseguiu se firmar. Por isso, fez um acordo, que livrou o clube alvinegro de despesa milionária, e foi para o Sharjah FC, dos Emirados Árabes Unidos.

Dorival Júnior chegou ao Corinthians com a promessa de que teria ao menos quatro reforços para a sequência da temporada. O executivo de futebol Fabinho Soldado foi ao mercado para tentar atender ao pedido, mas o caos político do clube atrapalhou.

Um mês depois da contratação do treinador, Augusto Melo foi afastado da presidência após seu impeachment ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube. No dia 9 de agosto, será realizada uma Assembleia de Sócios para referendar ou não a decisão.

LEIA MAIS: Corinthians anula cobrança de R$ 298,3 mi em impostos sobre direitos de TV e patrocínios

Sob o comando interino de Osmar Stábile, auxiliado pelo vice Armando Mendonça, o Corinthians sofre no mercado. Além do caos político, enfrenta problemas de fluxo de caixa, que foram destacados pelos dirigentes em suas primeiras palavras após o afastamento de Augusto.

Neste mês, o pagamento dos salários de jogadores e funcionários foi atrasado em um dia. Além disso, Memphis Depay chegou a notificar o clube pelo não recebimento de luvas e premiações. O holandês também faltou a um treino sem explicações e gerou clima de desconforto no Parque São Jorge. Em agosto, vencem mais premiações previstas no contrato do astro, na casa dos R$ 10 milhões

Frente a tantos problemas, a atuação do departamento de futebol corintiano no mercado ainda não rendeu frutos. Algumas situações ficaram perto de se concretizar, mas o desfecho não foi o esperado. É caso do lateral-direito Igor Vinícius, que estava no São Paulo e acabou indo para o Santos, e do atacante Biel, do Sporting, que não aceitou as condições oferecidas pelo Corinthians. A ideia era trazer o jogador por empréstimo e, posteriormente, comprar parte dos direitos econômicos.