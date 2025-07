Rachel Sheherazade volta à Record em nova temporada de 'Acumuladores'

A jornalista Rachel Sheherazade estreia nesta quinta-feira (17), às 23h, como apresentadora da nova temporada de Acumuladores, na Record. A série documental, que retorna com episódios inéditos, aborda os impactos emocionais e sociais do transtorno de acumulação compulsiva, trazendo histórias reais e marcantes de pessoas que lutam para retomar o controle de suas vidas.



De volta à emissora, Sheherazade celebrou o convite como uma oportunidade especial. “Foi uma surpresa maravilhosa. A Record me acolhe, me desafia, e estou muito feliz de estar de volta com um projeto tão relevante. Falar de saúde mental na televisão aberta é mais do que informação — é prestação de serviço”, declarou.



No episódio de estreia, o público acompanhará duas histórias comoventes. A primeira é a de Judy, que vive isolada em uma casa tomada por lixo e infestada por ratos. A condição levou ao rompimento com a filha, que não a vê há mais de 20 anos. Apesar da intervenção da equipe do programa, Judy enfrenta enormes dificuldades para abrir mão dos objetos acumulados.



Já a segunda história traz Roxanne, uma ex-modelo e maquiadora que corre o risco de perder a guarda do filho de sete meses. Mesmo ciente do estado de sua casa, ela resiste a reconhecer o problema. Abalada pela morte recente da mãe, Roxanne inicia um processo de terapia, mas enfrenta dificuldades para manter o compromisso com o tratamento.



A cada episódio, Acumuladores expõe não só a realidade física enfrentada pelos participantes, mas também os dilemas emocionais e familiares que envolvem o transtorno. A série segue nas noites de quinta-feira, às 23h, agora sob a condução de Rachel Sheherazade.