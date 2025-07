Record estreia 'Game dos 100' no domingo com provas e eliminações semanais

A Record estreia neste domingo (20) o Game dos 100, novo game show que coloca cem participantes em uma série de provas eliminatórias. A atração será exibida semanalmente, com apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli, e participação especial de Márcia Fu. O prêmio final é de R$ 300 mil.



O formato, inédito no Brasil, é baseado no programa internacional 99 To Beat, já exibido em países como Alemanha, Bélgica e Noruega. Os competidores — anônimos e figuras conhecidas do público — enfrentam 99 desafios ao longo de dez episódios. A cada prova, o último colocado é eliminado, até que reste apenas um.



As provas exigem resistência física, lógica, raciocínio rápido e estratégias de grupo. As disputas podem ser individuais, em duplas ou equipes, sempre dentro de um estúdio com 1.211 m². Um segundo espaço de 533 m² abriga o lounge dos participantes, onde Márcia Fu conduz entrevistas e interações com o elenco.



O casal de apresentadores divide funções: Rafa Brites interage diretamente com os participantes e explica as regras, enquanto Andreoli fica responsável pela narração das provas. Em algumas gravações, Rafa e Márcia também testam os desafios.



A Record informa que o programa foi gravado com o uso de tecnologia para ampliar o dinamismo das imagens. Drones, braços mecânicos com trilhos e câmeras estabilizadas acopladas a veículos elétricos registram as cenas em diferentes ângulos e velocidades.



Nos bastidores, a produção envolveu centenas de profissionais e foi conduzida pela Boxfish, que coordena também a adaptação do formato para o mercado latino-americano. “Estamos falando de uma estrutura com 99 provas e 100 participantes, o que exige uma produção bastante complexa”, afirmou Diego Guebel, CEO da produtora.



Conteúdos complementares serão disponibilizados no portal R7 e nas redes sociais da emissora. A cada semana, vídeos mostrarão os bastidores das gravações, spoilers das provas e entrevistas com os eliminados. Os participantes eliminados comentarão suas experiências e quem gostariam de ver fora do jogo.



O Game dos 100 substitui o Power Couple Brasil na programação da emissora e será exibido nas tardes de domingo.