Homem é preso após furtar torneira e DVD de creche em Diadema

A Polícia Civil de Diadema prendeu, nesta quinta-feira (17), um homem acusado de furtar objetos de uma creche da cidade. Segundo as autoridades, ele agia durante a madrugada e já possuía ao menos 10 ocorrências anteriores por furto qualificado.

As investigações começaram após denúncia do furto na unidade de ensino. Com base nas imagens e no reconhecimento das vestimentas usadas no dia do crime – que foram apreendidas – a polícia identificou o homem como o autor.

Entre os itens levados estavam engates de mangueira de incêndio, torneiras automáticas e um aparelho de DVD. O prejuízo comprometeu parte da estrutura da creche, afetando o funcionamento e gerando comoção entre pais, professores e alunos.

O caso foi registrado como furto qualificado e segue em apuração.

