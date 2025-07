Christian Chávez, ex-RBD, fará 12 shows no Brasil; veja detalhes

O cantor mexicano Christian Chávez anunciou que fará 12 shows no Brasil em 2026. Conhecido por seu trabalho com o grupo RBD, formado a partir da novela teen Rebelde, Chávez, agora em carreira solo, apresentará a turnê Para Siempre, que será lançada no final deste ano.

A turnê pelo Brasil começará em 23 de janeiro, em Manaus, no Amazonas. Em São Paulo, Chávez se apresentará no dia 6 de fevereiro, no Teatro Bradesco. No Rio de Janeiro é a apresentação é no dia seguinte, no Teatro Opus Città. O cantor encerrará a passagem pelo País com um show em Curitiba, no 12 de fevereiro, no Teatro Fernanda Montenegro.

Os ingressos começaram a ser vendidos nesta quinta-feira, 17. Os valores variam de acordo com a cidade. Em Manaus, por exemplo, eles vão de R$ 550 a R$ 1.200. Em Recife, de R$ 200 a R$ 400. Em São Paulo, de R$ 200 a R$ 650. No Rio de Janeiro, os preços vão de R$ 200 a R$ 450. Os links para a venda estão agrupados no site oficial do cantor.

Chávez, de 41 anos, começou a carreira na TV em 2002. Dois anos depois, foi um dos protagonistas da novela Rebelde, produzida pela Televisa. Com os colegas Alfonso Herrera, Anahí, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, formou o grupo RBD, um fenômeno pop que ficou em atividade entre 2004 e 2009.

Em 2023, o grupo, com exceção de Alfonso Herrera, voltou a se reunir para a turnê mundial Soy Rebelde Tour, uma das mais bem sucedidas daquele ano. A tour passou pelo Brasil, onde fez oito apresentações. Veja as datas:

23 de janeiro - Teatro Manauara - Manaus (AM)

25 de janeiro - Teatro Resolve - Belém (PA)

27 de janeiro - Teatro Riomar Recife - Recife (PE)

28 de janeiro - Teatro Riomar Fortaleza - Fortaleza (CE)

29 de janeiro - Teatro Faresi - Salvador (BA)

31 de janeiro - Teatro Royal Tulip - Brasília (DF)

01 de fevereiro - Teatro Madre Esperança Garrido - Goiânia (GO)

06 de fevereiro - Teatro Bradesco - São Paulo (SP)

07 de fevereiro - Teatro Opus Città - Rio de Janeiro (RJ)

08 de fevereiro - Cine Theatro Brasil - Belo Horizonte (MG)

11 de fevereiro - Teatro Amrigs - Porto Alegre (RS)

12 de fevereiro - Teatro Fernanda Montenegro - Curitiba (PR)